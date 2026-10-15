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İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda tamamı yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü halde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin Fatih'te 12 Ekim'de belirlenen bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda, yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

İş yerinde gerçekleştirilen aramada, farklı kişiler adına düzenlenmiş geçici koruma kimlik belgeleri, başkalarına ait kişisel bilgiler içeren evraklar ve çeşitli ıslak imzalı belgeler, kaşe ve yazıcı, 2 dizüstü bilgisayar, şüphelilerin kullanımında bulunan toplam 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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