Haberler

İstanbul Fatih'te 2 katlı binadaki yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Fatih'te 2 katlı binadaki yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binada saat 22.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemelerde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi; cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te akşam saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yapılan incelemelerde yanan binada bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken isminin Erdinç Lebe olduğu öğrenilen ve yanan binada tek başına yaşadığı tespit edilen kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkan Şoray'dan Göksel Arsoy'a duygusal veda

İlk filmlerini onunla çevirmişti: Sultan, Altın Çocuk'a veda etti

İkinci çocuk hayali dördüz mutluluğuna dönüştü

İkinci çocuğu istemişlerdi: 4'ü birden geldi

Ronaldo, Al Nassr'a geri döndü

Olay adam Ronaldo, soluğu orada aldı
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...

Süleyman Soylu açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler sana Fatma Betül

Samsunspor'dan TFF'ye çağrı

Samsunspor'dan TFF'ye çağrı: Derhal düzeltin
Nilperi Şahinkaya eski imajına geri döndü! Yeni saçları dikkat çekti

Ünlü oyuncu imaj tazeledi: Yeni gelmedi geri geldi
Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır

Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi