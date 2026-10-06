İstanbul Fatih'te 2 katlı binadaki yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi

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Fatih'te akşam saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yapılan incelemelerde yanan binada bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken isminin Erdinç Lebe olduğu öğrenilen ve yanan binada tek başına yaşadığı tespit edilen kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı