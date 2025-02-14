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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un iadesiyle ilgili mahkeme yeni bir karar verdi. Anne ve oğlunun Türkiye'ye iadesini onayladı ancak savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanıdı.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok'un Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Herrmann, Tok'un iadesine yönelik itiraz dilekçesi hazırlamak üzere mahkemeye sürecin 60 gün süreyle durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu.

AVUKATI EK SÜRE İSTEDİ

Dilekçede, iadenin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu savunularak, Tok'un yasal haklarını tam anlamıyla kullanabilmesi için ek süreye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"İADE GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMALI"

Dilekçede, iadenin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu savunularak, Tok'un yasal haklarını tam anlamıyla kullanabilmesi için ek süreye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

"TOK'UN TÜRKİYE'DE HAYATI TEHLİKEDE"

Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtilen dilekçede, mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi.

Avukat Herrmann'ın sunduğu dilekçede, Tok'un iadesi konusunda hukuki açıdan birçok tartışmalı nokta bulunduğu ve bu konuların mahkemede detaylı şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi. Tok'a yöneltilen suçlamaların ABD- Türkiye arasındaki iade anlaşması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda önemli hukuki sorular bulunduğu belirtilen dilekçede, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiği vurgulandı. Dilekçede, Tok'un aldığı iddia edilen cep telefonunun delil niteliği taşıyıp taşımadığı ve suçlamaların iade anlaşmasına uygun olup olmadığı gibi konuların mahkemede tartışılması gerektiği savunuldu.

TESLİM EMRİ HEMEN ÇIKMAYACAK

Bu başvurunun ardından davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD hükümetinin sürece dair tutumunu açıkladı. Savcı Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu süreçte, Tok ve Cihantimur'un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacağı ifade edildi.

HABEAS BAŞVURUSU YAPILIRSA İADE SÜRECİ DURDURULACAK

Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları belirtildi. Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği belirtildi.

Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun iadesi için teslim emri çıkarılabileceği ifade edildi. Teslim detaylarına ilişkin, mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, iade işleminin bu noktadan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğine yer verildi.

28 GÜN BOYUNCA TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMEYECEK

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin elektronik bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında, " Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok'un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı'na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok'u Türkiye'ye teslim etmeyecek. Tok'un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek." ifadelerine yer verildi.

İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat'ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye'ye teslim edilmesine hükmetmişti.

HABEAS CORPUS BAŞVURUSU NEDİR?

Habeas Corpus başvurusu, mahkemeye sevkedilen tutukluya, haklarını kullanmalarına ve gözaltına alınmaya itiraz etmelerine izin vermek anlamına geliyor. Emir, mahkumların yasa dışı hapis cezasına veya yasa dışı gözaltına itiraz etmek için kullanabilecekleri usule ilişkin bir yöntemdir.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoğukan Kibrit:

Ne güzel hayat ya. Söylenecek her şey boşuna söyleneceği için susmak ve razı gelmek lazım her seye bu dünyaya, benim anladığım bu. Yoksa yine zararlı biz çıkacağız.

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Böyle bir tradejimi olur yapılan itiraz bakın tok un Türkiye'de hayatı tehlikedeymis gariban insanı ehliyetsiz öldürüp kactiniz

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