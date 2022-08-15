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İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 58'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kartal'da D-100 karayolunda yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 09.45 sıralarında yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İBB Trafik Yoğunluk Haritası İstanbul 3. Sayfa Haberler

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