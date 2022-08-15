İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 58'e ulaştı. İstanbul'da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kartal'da D-100 karayolunda yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 09.45 sıralarında yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İBB Trafik Yoğunluk Haritası İstanbul 3. Sayfa Haberler

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