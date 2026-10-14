İstanbul'da yağışta Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı, asansörden su aktı

İstanbul'da yağışta Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı, asansörden su aktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yağışın etkili olmasıyla birlikte Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı; kapısı kapalı asansörden su aktı ve koridor yer yer suyla kaplandı. Kentte bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, hastanedeki görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Asansörden su aktığı, koridorun da suyla kaplandığı görüldü.
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Başakşehir'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Kapısı kapalı asansörden su aktığı görülürken, koridorun yer yer suyla kaplandığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı