İstanbul'da turistlerin çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalan kadın yakaladı - Haberler

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İstanbul'da turistlerin çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalan kadın yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da turistlerin çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalan kadın yakaladı

İstanbul'da özellikle turistleri hedef alarak kol çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalan kadın şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da özellikle turistleri hedef alarak kol çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalan kadın şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir restoranda keşif yaparken ki görüntüleri kameraya yansıdı. Adliyeye sevk edilirken kameraya el sallayan şahıs tutuklandı.

İstanbul genelinde özelikle turistleri hedef alarak kol çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalan şahısları yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Beril G. K. isimli şahıs 13 Mayıs günü Bakırköy'de yakalandı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi. 11 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli emniyette biten işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken el sallayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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