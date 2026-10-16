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İstanbul'da şiddetli yağış sonrası Sarıyer'de cenaze bulundu, can kaybı 4 oldu

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından can kaybı 4'e yükseldi. Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bulunan bir kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından can kaybı 4'e yükseldi. Sarıyer'de bulunan talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Turgut Dursun'a ait olduğu belirlenen cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan ekiplerin talihsiz adamın cansız bedenini bulunduğu alandan çıkarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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