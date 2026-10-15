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İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor

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İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor
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İstanbul'daki sel felaketinin merkezlerinden Sarıyer Ayazağa'da enkaz kurtarma çalışmaları sürerken, güvenlik gerekçesiyle elektrik verilmeyen mahalle karanlığa gömüldü. Araç farlarıyla aydınlatılan gece çalışmaları ve mahallenin karanlığa gömüldüğü anlar dronla görüntülendi.

İstanbul'daki sel felaketinin merkezlerinden olan Sarıyer Ayazağa, elektrik kesintisiyle birlikte karanlığa gömüldü. Arama kurtarma yapan araçların farlarıyla aydınlanan mahalle havadan görüntülendi.

İstanbul'u etkisi alan yağış sonrası selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle elektrik verilmeyen mahalle karanlığa gömüldü. Mahalledeki enkaz kurtarma çalışmaları araçların farlarıyla aydınlandı. Gece saatlerinde yapılan enkaz kaldırma çalışmaları ve mahallenin karanlığa gömüldüğü anlar dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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