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İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da son 3 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, düzenlenen operasyonlarda 8 ilçede toplam 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte alkol nedeniyle artan ölümlerle birlikte emniyet ekipleri düğmeye bastı. 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretilen alkollü içki imalathanelerine ve içki kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, etil ve metil alkollerden kaçak içki imal eden şüphelilerin kimlik ve adresleri tek tek tespit edildi. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen adreslere ve araçlara operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkollü sıvı, 227 şişe sahte içki ve damıtma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6 zanlının ise polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVEFA:

Alkollü içeceklerin üzerindeki ağır tüketim vergisi kaldırılsın. Fiyatları Erişilebilir hale getirilsin. Sizin Diyanetinizin harcadığı dağ gibi bütçeyi, pamuk tıkama paralarını bu insanlar finanse etmek zorunda değil!!

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Haber YorumlarıEriş Ersoy:

Alkol türkiyede yasaklansın

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Haber YorumlarıAlkurt:

Eyy Devlet büyüklerimiz lütfen bir an önce zamları kaldırın, insanlar ölüyor..... demokrasilerde icenede icmeyenede saygı duyulur.

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Ağır vergiler kalkmadıkça bu sahtecilik bitmez .

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Dikkat edin hep krmancılerın bol oldugu yerler awk

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