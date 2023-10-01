İstanbul'da Otel İşleten Çiftin Cinayeti Davasında Karar Bekleniyor

Anne Yasemen Dallı: Gecelerimiz gündüzümüz karıştı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da otel işleten Esra ve Nuri Yıldız çiftinin 11 Ekim 2021'de öldürülmesine ilişkin yarın görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor. İddianamede 3 sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası talep ediliyor. Kızı ve damadı öldürülen Yasemen Dallı, "Yavrumun kanı yerde kalmayacak; kalmasını da istemiyorum. Bu da herkese örnek olsun" dedi.

Kızı ve damadı öldürülen Yasemen Dallı, Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın yapılacak 6'ncı duruşmada sanıklar hakkında kararın verilmesini beklediğini söyledi. Dallı, savcının geçen duruşmada sanıkların suçlarının sabit olduğunu, bu nedenle 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Pazartesi günü yapılacak karar çıkması beklenen davaya ilişkin konuşan Yasemen Dallı, sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Dallı, mahkemenin savcının iddianamesine katılacağına inandığını belirterek, "Yavrumun kanı yerde kalmayacak; kalmasını da istemiyorum. Bu da herkese örnek olsun. Kadınlarımız öldürülmesin. Benim yavrum toprakta. Adalet yerini bulsun, benim kızımın kanı yerde kalmasın. Sadece bunu istiyorum. Savcıya binlerce kez teşekkür ediyorum, bir acılı anneyi duydu. 2 Ekim'deki mahkemede de o katiller inşallah içeri girecek çıkmamak üzere. İnşallah o günleri de göreceğim" dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 Ekim 2021 tarihinde Esenyurt Haramidere mevkiinde otoyol kenarında Nuri Yıldız'a ait aracın yanar vaziyette bulunduğu belirtildi. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığı görülürken, dış kısmında kan olduğu tespit edildi. İddianamede Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan evine gidildiği belirtilirken, kapının kilitli olması üzerine çilingirle açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktığı belirtildi. Nuri Yıldız'ın, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde beklediği sırada, dörtlüleri yanan bir otomobilin Nuri Yıldız'ın otomobilini Bahçelievler'de D-100 yan yolda kendisini takip eden kırmızı renkli otomobilin arkasında durdurduğu, sanıkların silahından çıkan 3 kurşunla Nuri Yıldız'ın arabanın içinde öldüğü, ardından sanıklar Ferhat ve Mühyettin Yıldız'ın maktul Nuri Yıldız'ın otomobiline binerek Edirne istikametine gittiği, Aleyna Yıldız'ın ise, Bahçelievler Kocasinan mahallesinde bulunan bir otoparka gelerek aracını park ettiği ve Bahçelievler'de bulunan evine geçerek sanıklardan gelecek haberi beklediği belirtildi. Maktul Nuri Yıldız'ın aracına binerek Beylikdüzü'ne gelen iki sanığın, olayda kullandıkları şarjörü boş araziye attıkları, araç ilerlediği sırada olayda kullandıkları silahı ise, ters tarafa attıkları ve maktul Nuri Yıldız'ın cenazesini Gaziler caddesi ile Vilda sokak kesişiminde bulunan çalılık alana attıktan sonra, yine aynı araçla Nuri Yıldız ve Esra Yıldız'ın ikamet ettiği Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'ndeki eve saat 23.56 sıralarında geldikleri, kapıyı açan Esra Yıldız tarafından içeri alındıkları belirtildi. Sanıkların eve girdikten sonra Esra Yıldız'ı boğazını keserek ve bıçaklayarak öldürdükleri ve 00.06'da evden ayrılarak, Avcılar'dan Bahçelievler'e hareket ettikleri tespit edildi. İddianamede 3 sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası istendi.