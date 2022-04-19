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İstanbul'da kumar baskınları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da kumar baskınları

İstanbul'da son bir hafta içerisinde kahvehane, kıraathane, kafe ve derneklere düzenlenen baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 174 kişiye 316 bin 506 lira para cezası kesildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da son bir hafta içerisinde kahvehane, kıraathane, kafe ve derneklere düzenlenen baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 174 kişiye 316 bin 506 lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta bin 264 polisin katılımıyla, bin 598 kahvehane, kıraathane, kafe ve derneklere baskın düzenlendi. Baskında 17 bin 744 kişi GBT sorgusundan geçirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 24 kişi yakalandı. Öte yandan kumar oynadıkları belirlenen 174 kişiye 316 bin 506 lira ceza kesildi. Yapılan aramalarda, 5 kumar makinasına, 22 bin 615 TL paraya, 95 deste iskambil kağıdına ve üst aramalarında ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, İstanbul, Asayiş, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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