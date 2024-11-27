Üye Girişi
Haberler
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

 Uyarılar art arda geldi! 50- 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

İstanbul'da ilginç olay, Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt'a yaklaşık 4 milyon lira borçlandı. Belediyenin Kurt'a olan borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği ortaya çıktı. Mezarlık arazisi teklifine isyan eden Kurt, "1 aydır devam eden görüşmelerde, 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. Belediyenin buna bir cevap vermesi lazım." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir şirkete verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi. Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi. Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi. Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.

"MAL BEYANI OLARAK MEZARLIĞI GÖSTERDİLER"

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt, " Eyüpsultan Belediyesi'ne bir matbaa işi yaptım. İşleri teslim ettim. Ödeme istediğimde, ödemeye yanaşmadılar. Bende avukatım vasıtasıyla almaya gittim. İcra takibi başlatmak için Eyüpsultan Belediyesi'nden mal beyanında bulunmasını istedim. Mal beyanı olarak da bana bu mezarlığı gösterdiler. 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. İçinde mezarlar var. Yaklaşık 4 milyon civarında alacağım var. Bundan sonra mezarlığı icra yoluyla satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"ARAZİDE 100 YILLIK MEZARLAR VAR"

Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt, "Yaklaşık 1 aydır paramı tahsil etmek için görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bana bir dönüş yapmadılar. En sonunda ben kendilerinden mal beyanında bulunmalarını istedim. Aslında Eyüpsultan Belediyesi'nin çok malı var ama sadece bu mezarlığı gösterdiler bana. 'Bu mezarlık sizin alacağınıza karşılık gelir' dediler. Avukatım Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili kişilerle görüştü. Ödemeyle alakalı dönüş alamadık. O yüzden bu yola başvurduk. Ben bu mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım ama ben bu mezarlığı ne yapacağım? Burada köylüler, yatan insanlar var. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım? Tahliye talebinde bulunacağım ama tahliye edebilecekler mi? Belediye satabileceğimi söylüyor ama hadi ben sattım, satılmadı diyelim ben aldım. Ama buradaki mezarları ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Halktan da çok kötü tepkiler alırız, 100 yıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten" şeklinde konuştu.

İstanbul'da ilginç olay, Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
img

Fed bu kez ters köşe yapabilir
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Konsere para var. esnafa olan borca para yok.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Ne ülkede yaşıyoruz ya öyle :) Borç yerine mezarlık vermek nedir, birde bunu veren belediye :)))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

aynı lakaytlığı bayrampaşa belediyesi ak partideyken vergi borcuna karşılık cami arsasını vererek yapmıştı bu işin partisi yok uyanıklığı her parti yapıyor bunun önünü açan diğerlerine ilham veren ak parti oldu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

genelde menfaatçılar daha hayatta iken çıkar uğruna arkadaşlarını satarken belediye resmen ölüleri satmış. çok enteresan bir durum..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

ya simdi bu esnaf araziye bir kazma vursa heryerden insan fiskiracak... ne acayip durum...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.