İstanbul'da BANDA adlı ham petrol tankeri kıyıya vurdu, 6 mürettebat yardım istemedi

İstanbul'da BANDA adlı ham petrol tankeri kıyıya vurdu, 6 mürettebat yardım istemediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Karadeniz kıyısında BANDA isimli ham petrol tankeri şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vurdu. Gemideki 6 kişilik mürettebatın sağlığı iyi, yardım talebi yok; Kıyı Emniyeti ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi bölgede inceleme başlattı.
İstanbul'un Karadeniz kıyısında, BANDA isimli ham petrol tankeri kıyıya vurdu. İçerisinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirilirken, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi de bölgede incelemelerde bulundu. Kıyıya vuran tanker dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Karadeniz kıyısında seyreden BANDA isimli ham petrol tankeri, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol kaybederek kıyıya vurdu. İçerisinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin kıyıya vurmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi bölgeye geldi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, kıyıya vuran tankerin bulunduğu bölgeye geldi. Ekipler, geminin bulunduğu konum ve çevresindeki deniz alanında incelemelerde bulundu.
6 kişilik mürettebatın durumu takip ediliyor
Kıyıya vuran gemide 6 kişilik mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi
Kıyıya vuran tanker dron ile havadan görüntülendi
Öte yandan kıyıya vuran BANDA isimli tanker dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin kıyıya vurduğu nokta ve çevresindeki deniz alanı yer aldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.