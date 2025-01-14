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İstanbul'da 11 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da 11 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ve 1 ton 275 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 11 zehir taciri yakalanırken, uyuşturucu imalatının yapıldığı sanayi alanları da tespit edildi.

İstanbul'da uyuşturucu ticaretini önlemek üzere yapılan baskınlarda ele geçirilen 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap emniyette sergilendi. 11 zehir tacirinin yakalandığı ve 1 ton 275 kilogram katkı maddesine el konulan operasyon, sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuştu.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretini önlemek için Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılan üç ilçeyi kapsayan geniş çaplı operasyonlarda milyonlarca lira değerinde 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 3 imalathane ve 2 araca gerçekleştirilen baskınlarda 11 zehir taciri yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sabah erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NARKOKAPAN-7" operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı" diyerek duyurmuştu.

57 farklı güvenlik kamerasından 48'er saatlik görüntüler didik didik incelendi

11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği Operasyonun, 9 Ocak'ta Ataşehir ilçesindeki bir adrese gerçekleştirilen ve 147 bin 770 adet sentetik ecza hapa el konulan soruşturmadan yola çıkılar yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından yapılan o baskın sonrasında operasyonlar genişletilerek şüpheli tespit ve teminine yönelik çalışmalar derinleştirildi. Titizlik ve gizlilik çerçevesinde yürütülen çalışmalarda geriye dönük 57 farklı güvenlik kamerasının 48'er saatlik görüntüleri tek tek incelendi. Bu incelemelerin sonucunda bahse konu hapların Başakşehir ilçesindeki bir sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işyerinde yasadışı olarak imal edilip piyasaya sürülmek üzere olduğu anlaşıldı.

Sanayide "marangoz atölyesi" görünümlü uyuşturucu imalathanesi

Tespit edilen adrese yönelik incelemede adresin bodrum ve giriş katının marangoz atölyesinde bulunan makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk gibi malzemelerle dizayn edilip "marangoz atölyesi" izlenimi verildiği, üretim sırasında dikkat çekmemek adına işyerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırılarak hap basma makinelerinin seslerini gizledikleri belirlendi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hapların, son yıllarda tek seferde el konulan en yüksek miktarlardan biri olduğu öğrenildi.

Söz konusu uyuşturucu haplar ve imalatta kullanılan makineler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Bu arada uyuşturucu şebekesini çökertmek için düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan 11 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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