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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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