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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baro adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baro başkanı adayı Avukat Osman Korkut Kanadoğlu'nun sözleri nedeniyle, ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak resen soruşturma başlattı. Soruşturma, İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu sırasında sarf edilen sözleri kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baro seçimleri sırasında baro başkanı adayı Avukat Osman Korkut Kanadoğlu'nun sarf ettiği sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu sırasında, Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu tarafından sarf edilen sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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