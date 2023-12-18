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İstanbul Boğazı'nda Oltayla Balık Tutarken Ceset Bulundu

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İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu. Cesedin yabancı uyruklu birine ait olduğu belirlendi ve ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu. Yabancı uyruklu birine ait olduğu öğrenilen ceset sahil güvenlik ekiplerince Arnavutköy İskelesi'nden Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy sahilinde meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi fark etti. Cesedi bulan balıkçılar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni Arnavutköy İskelesi'ne çıkarılıp ilk incelemesi yapıldı. Balıkçıların bulduğu cansız bedenin İran vatandaşı Jaber Sabokah'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Sabokah'ın cansız bedeninde birçok bölgenin deforme olduğu ve bu nedenle ölümünün üzerinden zaman geçtiğinin düşünüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından savcının da onayıyla Sabokah'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

Olaya şahit olan Ahmet Alioğlu gördüklerini şöyle anlattı, "Yaklaşık 2 saat önce balıkçılar tarafından bir ceset buldular denizde. Sahil güvenliği aradılar. Cesedi çıkardılar. Şu an iskelede, teknede. Savcı bekliyorlar. Yüzü tanınmayacak halde. Vücudu balıklar tarafından parçalanmış. Bayağı eski yani günlük değil herhalde 3 - 5 ay arası. Şu an olay yeri inceleme yapıyor, sahil güvenlik, polis falan hepsi burada. Biz de bekliyoruz. Kıyıya vurmuş zaten, başka yerden gelmiş büyük ihtimalle. Olta balıkçıları tarafından bulunmuş." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Boğazı Adli Tıp Beşiktaş Haberler

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