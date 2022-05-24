İstanbul Boğazı'nda balık avlamak için kacak dalyan kurdular - Haberler

İstanbul Boğazı'nda balık avlamak için kacak dalyan kurdular

İzinsiz kurulan dalyanlar İstanbul Boğazı'ndan çıkarıldı

Kaçak kurulan düzeneklerden çıkan on binlerce balık denize bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda balık avlamak için kaçak kurulan 3 adet dalyan düzeneği denizden çıkarıldı. Düzenekte kullanılan yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 adet büyük pinter ve 2 adet büyük balık kafesine el konuldu. On binlerce canlı su ürünleri denize bırakıldı.

İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılık yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimde balık avlamak için kaçak kurulan dalyan düzeneği tespit edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İ.B.B. Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Zabıta Amirliği, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Toplam 4 tekne ile beraber 28 personelin katıldığı denetimde Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakını, Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde kurulması Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olan 3 adet kaçak dalyan yapıldığı tespit edildi. Kaçak dalyan yapısı düzeneğinde kullanılan yaklaşık 5 bin m uzunluğunda ağ 2 adet büyük pinter ve 2 adet büyük balık kafesine el konuldu. Mülkiyeti kamuya geçme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

Yasadışı olarak kurulan düzenek içindeki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina vb.'den oluşan tonlarda ağırlığındaki on binlerce su ürünleri tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.