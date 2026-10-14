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İstanbul Beykoz'da sağanak sonrası rögar taşması Akbaba Caddesi'nde ulaşımı aksattı

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İstanbul Beykoz'da sağanak sonrası rögar taşması Akbaba Caddesi'nde ulaşımı aksattı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, Beykoz'da su taşkınlarına neden oldu. Akbaba Caddesi'nde rögarın taşması sonucu yola yayılan çamurlu su, araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştirip ulaşımda aksamaya yol açtı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da su taşkınları meydana geldi. Caddeleri çamurlu su basarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olduğu ilçelerden Beykoz'da su taşkınları yaşandı. İlçede bulunan Akbaba Caddesi'nde rögarın taşması sonucu yola çamurlu su yayıldı. Cadde üzerinde biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yolda ulaşımda aksama yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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