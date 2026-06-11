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Lübnan'da İsrail saldırılarında toplam can kaybı 3 bin 700'ü aştı

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İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 711'e, yaralı sayısı ise 11 bin 483'e çıktı. Son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen saldırıların yoğunlaştığı bildirildi.

İsrail ordusunun 2 Mart'a başlattığı saldırılardan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696'ya yükseldi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını giderek yoğunlaştırıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e yükseldiği aktarıldı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde bir hastanenin yakınında bulunan konutu vurduğunu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u hastane personeli olmak üzere 17 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıların acil servis ve hasta odalarında da hasara yol açtığı belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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