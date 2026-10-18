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Isparta Sütçüler'de İHH gönüllü ekibinden 1 kişi eğitimde hayatını kaybetti

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH gönüllü ekibinden 1 kişi eğitimler sırasında hayatını kaybetti. Dronla yerleri tespit edilen ve hayatta oldukları belirtilen 13 gönüllüye ulaşılmaya çalışılıyor.

İstanbul'dan arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH gönüllü ekibinden 1 kişi eğitimler sırasında hayatını kaybetti. Dronla yerleri tespit edilen 13 gönüllüye ise ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) 14 gönüllünün kayıp olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde 12'si profesyonel dağcı, 2'si amatör dağcı olan 14 kişilik grubun dün sabah saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesi Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a gitmek üzere hareket ettiği, gece çıkış yapmaları planlanırken şahıslara ulaşılamadığı tespit edildi. Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. 14 kişilik İHH gönüllüsünden Sinan Yavuz'un (42) hayatını kaybettiği belirlenirken, yerleri dronla tespit edilen ve hayatta olduğu belirtilen 13 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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