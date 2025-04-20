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Isparta'da Narkotik Operasyonları: 32 Gözaltı, 6 Tutuklama

Isparta'da Narkotik Operasyonları: 32 Gözaltı, 6 Tutuklama
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Isparta merkez ve Şarkikaraağaç'ta gerçekleştirilen üç günlük narkotik operasyonlarında, uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 32 kişiye adli işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Isparta merkez ve Şarkikaraağaç'ta üç gün süren narkotik operasyonlarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan 32 kişiye adli işlem uygulanırken, ticaretini yapan 6 kişi tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-17-18 Nisan 2025 tarihlerinde il merkezi ve Şarkikaraağaç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 bin 221 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 30,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7,35 gram metamfetamin, 27 tablet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 32 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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