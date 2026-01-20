Haberler

Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Yalvaç ilçesi Zafer Mahallesi Gazipaşa Caddesi Av. Yusuf Uysal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (71) yönetimindeki 34 EY 8008 plakalı Fiat marka otomobil ile E. K. (18) idaresindeki 32 YV 310 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
