Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Yalvaç ilçesi Zafer Mahallesi Gazipaşa Caddesi Av. Yusuf Uysal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (71) yönetimindeki 34 EY 8008 plakalı Fiat marka otomobil ile E. K. (18) idaresindeki 32 YV 310 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA