Isparta'da Kaybolan İki Kız Çocuğu Bulundu

Isparta'da Kaybolan İki Kız Çocuğu Bulundu
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Isparta Çocuk Şube Müdürlüğü'nün yoğun çalışması sonucu kaybolan iki kız çocuğu bulunarak sağlık durumları iyi şekilde ailelerine teslim edildi.

Isparta Çocuk Şube Müdürlüğü'nün yoğun çalışması sonucu, kaybolan iki kız çocuğu bulunarak ailelerine teslim edildi. Çocukların sağlıklarının yerinde olduğu görüldü.

Isparta'da 27 Temmuz Pazar günü, iki kız çocuğunun kaybolduğu yönünde ailelerinden gelen ihbar üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hızlıca çalışma başlattı. Park, bahçe ve çevre alanlarda geniş çaplı aramalar yapıldı. Geçtiğimiz günün sabahı saat 05.00 sıralarında çocuklar, herhangi bir suça maruz kalmadan ve sağlık durumları iyi şekilde bulunarak gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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