Isparta'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Isparta'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Aşağıkale Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Total kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Ş. idaresindeki 15 SF 125 plakalı kamyonet ile Nihat C.'nin kullandığı 15 RA 342 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nihat C. ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Süleyman E. D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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