Isparta'da Çapa Makinesi Tamiri Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Çapa Makinesi Tamiri Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çapa makinesini tamir etmek isteyen Ramazan Bekar, dengesini kaybederek makineye sıkıştı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çapa makinesini tamir etmek isteyen adam, dengesini kaybederek makineye sıkıştı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Köprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bekar tarlaya gitmek üzereyken bozulan çapa makinesini tamir etmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Bekar, makineye sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ramazan Bekar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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