İskenderun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde ele geçirilen para, kimlik kartı ve bankamatik kartları adli mercilere teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet güçlerince; 2 Mart günü İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi M.E. yakalandı. Suça konu olan; 6 bin dolar para, kimlik kartı ve bankamatik kartları şahsın üzerinde ele geçirildi. Şahıs, işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY