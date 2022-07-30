İran plakalı tır kontrolden çıktı: 1 ölü
Van'ın Muradiye ilçesinde İran plakalı tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Muradiye ilçesinde İran plakalı tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Gönderme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle hayatını kaybeden İranlı sürücünün cesedi çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. - VAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa