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İnegöl'de nefes borusuna misket kaçan 1 buçuk yaşındaki çocuk Bursa'ya sevk edildi

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İnegöl'de nefes borusuna misket kaçan 1 buçuk yaşındaki çocuk Bursa'ya sevk edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynarken nefes borusuna misket kaçan 1 buçuk yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. Misket çıkarıldıktan sonra solunum sıkıntısı yaşayan çocuk, tedbir amacıyla Bursa'ya sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynarken nefes borusuna misket kaçan 1 buçuk yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. Solunum sıkıntısı yaşayan küçük çocuk, tedbir amacıyla Bursa'ya sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Zeynep O., yerde bulduğu misketi ağzına attı. Misketin nefes borusuna kaçması sonucu küçük çocuk nefes almakta güçlük çekerek yere yığıldı.

Ailesi hastaneye yetiştirdi

Çocuğun durumunu fark eden ailesi, Zeynep'i özel araçla özel bir hastaneye götürdü. Buradaki doktorların müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulans eşliğinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı. Bir süre solunum sıkıntısı yaşayan Zeynep, tedbir amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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