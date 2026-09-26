İnegöl'de jandarma operasyonunda 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrindeki görevli ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yapılan operasyon neticesinde, İnegöl ilçesinde yaşayan 1 şüphelinim ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 1 kilo 71 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı