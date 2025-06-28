İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat sırasında fabrika çatısından düşen çatı ustası Tuncay Erdoğan, 2 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısından düşen usta ağır yaralanan işçi 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 26 Haziran 2025 saat 12.00 sıralarında İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde tadilat yapılan fabrika çatısında onarım yapan çatı ustası Tuncay Erdoğan(41), çatının çökmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden düştü. Fabrikanın içine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen adam yoğun bakıma alındı. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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