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İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaliyle ilgili dava ertelendi

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İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali için açılan davada, Anadolu 18. Aile Mahkemesi vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar verdi. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptalini istemişti.

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi.

EVLİLİK DAVASI ERTELENDİ

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi üzerine duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği öğrenildi.

DAVA SÜRECİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.

İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaliyle ilgili dava ertelendi
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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