Üye Girişi
Haberi Paylaş
İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, kovuldu

İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, kovuldu

3. Sayfa Haberleri

İtalya'nın Frosinone kentinde ailesinin yardımıyla ilk kez bir işe başlayan 50 yaşındaki şahıs, işe girdiği ilk gün iş arkadaşlarının paralarını ve eşyalarını çalmasının ardından kovuldu.

İtalya'nın Frosinone kentinde ailesinin yardımıyla ilk kez bir işe başlayan 50 yaşındaki şahıs, işe girdiği ilk gün iş arkadaşlarının paralarını ve eşyalarını çalmasının ardından kovuldu.

İtalya'nın Frosinone kentinde ebeveynleri ile yaşayan ve ömrü boyunca hiç çalışmamış olan 50 yaşındaki şahıs, ailesinin bulduğu bir işe girdi. Tarım araçları için yedek parça satan bir şirkette depo işçisi olarak çalışmaya başlayan şahıs, ilk iş gününde vardiyası bitmeden tüm iş arkadaşlarının cüzdanlarını, kredi kartlarını ve kişisel eşyalarını çaldı ve alışveriş yapmaya gitti. Olayın anlaşılması üzerine iş yerine dönen 50 yaşındaki adam işinden kovulurken, avukatı Roberto Capobianco, şahsın psikolojik problemleri olduğunu söyledi.

Şahsın hırsızlık suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title