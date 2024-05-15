Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının torbacıyla pazarlık yazışmaları ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalandığı haberleri gündeme düşmüştü. Yaşanan bu olayın ardından Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmasına ulaşıldı.

Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı ile pazarlık yaptığı ve "Bugünlük eski fiyattan yap" dediği öğrenildi.

Civelek'in, torbacıyla arasında geçen konuşma.

F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?

S.Ç.: 6 bin lira toplam.

F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.

S.Ç.: Gel bekliyorum.

F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.

ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; İkili, 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece yapılan bu konuşmadan sonra polisler tarafından sokakta yakalandı. Torbacı Selçuk Ç. gözaltına alınarak tutuklandı ve minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Civelek'e ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin UYAP sorgulamaları temiz çıktı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Motosiklet sürücüsü Ö mer Faruk A.'nın üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer şüpheli Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı sırada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain maddesini polislere teslim etti.

TORBACIYA "MALZEMELERİ GETİRDİN Mİ?" DİYE SESLENDİ

Tam bu sırada Selçuk Ç.'nin telefonunun sürekli çaldığı görüldü. Aynı anda bir de genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, üst araması yapan polislerin duyacağı bir şekilde Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine polisler kısa süreli bir şok geçirdi. Yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan 29 yaşındaki Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. 3 isim de polis karakoluna götürüldü.

TORBACIYA GÖNDERDİĞİ PARANIN DEKONTUNU PAYLAŞTI

Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına kokain getirmesi için mobil bankacılık yoluyla 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.

"UYUŞTURUCU MADDDEYİ VERİN"

İfade işlemleri için karakola götürülen Civelek bilgi veren sıfatıyla "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.

Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde ifade verdi.

ŞÜPHELİNİN CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Karakola götürülen 3 isimden Selçuk Ç. ifadesinde, uyuşturucu maddeleri Kağıthane'den tanımadığı bir şahıstan 4 bin liraya aldığını ve 6 bin liraya da satmak için Feyza Civelek'e getirdiğini belirtti.

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alış verişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının "Beni Beşiktaş'a bırakır mısın" demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Şüpheli Selçuk Ç.'den çıkan 6 bin lira, cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu. Gözaltına alınan Selçuk Ç., adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ DAVALIK OLDU

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Selçuk Ç.'nin aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenleyerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.