Haberler

İliç'teki maden kazası davası 7 Temmuz'a ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanda 9 işçinin yaşamını yitirmesi sonrasında 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada müşteki avukatları yeni bilirkişi raporu ve keşif talebinde bulunurken, savcı da yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan birinin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutukluların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedildi.

Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

