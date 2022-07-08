İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret - Haberler

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İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekipleri tarafından emniyet tedbiri alınan yolları ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekipleri tarafından emniyet tedbiri alınan yolları ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayram'ında yola çıkacak vatandaşların emniyetli ve güvenli seyahat etmesi için bir takım önlemler alındı. Şehirlerarası ve mahalle yollarında emniyet tedbiri alınan yol kontrol ve arama noktaları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından ziyaret edildi. Alınan tedbirleri yerinde gören Albay Atasoy, aynı zamanda da vatandaşlarla bayramlaştı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ercan Atasoy Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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