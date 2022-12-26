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İki otomobilin arasına uzanıp, arızalanan aracı ayaklarıyla itti

3. Sayfa Haberleri

İki otomobilin arasına uzanıp, arızalanan aracı ayaklarıyla itti

Antalya'nın Demre ilçesinde, gençlerin arızalanan otomobili ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirmesi sosyal medyada viral oldu.

Antalya'nın Demre ilçesinde, gençlerin arızalanan otomobili ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirmesi sosyal medyada viral oldu. İki otomobilin arasına uzanan genç, arızalanan aracı ayaklarıyla iterek hareket etmesini sağladı.

Demre'de çekilen görüntülerde gençler, arızalanan otomobili çekici çağırmak ya da halat yardımıyla çekmek yerine ilginç, bir o kadar da tehlikeli bir yöntemle hareket ettirdi. Gençlerden birisi, arızalanan araçla hemen onun arkasına getirilen diğer otomobilin arasına uzandı. Ayaklarını arızalanan araca dayayan genç, sırtını dayadığı aracın hareket etmesiyle diğer aracı da hareket ettirdi.

İlginç anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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