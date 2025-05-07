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İki defa kanseri yenen Şimal'den kötü haber

İki defa kanseri yenen Şimal'den kötü haber
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Beyin tümörü ameliyatının ardından "vücudum tertemiz" diyerek hayranlarını sevince boğan Şimal'den bu kez kötü bir haber geldi. Geçirdiği ani nöbet sonrası hastaneye kaldırılan sanatçı, doktor gözetiminde özel bir odaya alındı. Sebebi henüz belirlenemeyen kriz sonrası Şimal'in sağlık durumu yakından izleniyor. Eşi Necati Arıcı'dan ilk açıklama geldi: "Ciddi bir nöbetti, nedeni araştırılıyor.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, hayranlarını endişelendiren bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, geçtiğimiz yıl beyin tümörü nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirmişti. Sekiz saat süren operasyonun ardından iyileşme sürecine giren sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine müjdeli haber vermiş, tümörün vücudundan tamamen temizlendiğini paylaşmıştı.

İki defa kanseri yenen Şimal'den kötü haber

NÖBET GEÇİRDİ

Ancak, ünlü şarkıcıdan bu kez moralleri bozan yeni bir gelişme yaşandı. Şimal, geçirdiği ciddi bir nöbet nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının durumu bir süre ciddiyetini korurken, son gelen bilgilere göre normal odaya alındığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren eşi Necati Arıcı, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor" ifadelerini kullandı. Nöbetin ardından yapılan tetkiklerin sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Şimal'in tedavisinin titizlikle sürdüğü ve doktorların kontrolünde olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEray Sülün:

kalsiyum ve magnezyum eksikliği sebebiyle bazı kanser hastaları kriz geçirebiliyor

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