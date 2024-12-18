Iğdır'da Saman Yangını: Onca Ton Saman Ziyan Oldu

Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan bir evin bahçesinde, üzeri branda ile kaplanmış samanlar alev alırken onca ton saman kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan bir evin bahçesinde, üzeri branda ile kaplanmış samanlar alev aldı. İhbar üzerine Iğdır İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla yangın yerine intikal etti. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında, maddi zarar oluşmuş olsa da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR