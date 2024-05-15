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Iğdır'da Park Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu

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Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç içinde kimsenin olmadığı belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da gece saatlerinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Geceyi aydınlatan yangın, saat 02.30 sularında Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AAT 329 transport araç, park halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç içinde kimsenin olmadığı anlaşılırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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