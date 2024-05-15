Iğdır'da Park Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu

Iğdır'da gece saatlerinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Geceyi aydınlatan yangın, saat 02.30 sularında Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AAT 329 transport araç, park halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç içinde kimsenin olmadığı anlaşılırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR