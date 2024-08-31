Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Müdür Yardımcısı Otel Odasında Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdür yardımcısı Malik Akşit, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Iğdır'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan müdür yardımcısı otel odasında ölü bulundu.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit'in (55) kaldığı otel odasını temizlemek isteyen görevli, cevap alamayınca içeri girdi. Görevli Akşit'i hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Malik Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akşit'in ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir?
title