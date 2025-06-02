Iğdır'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR