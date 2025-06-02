Iğdır'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa