Iğdır'da Kaçak Sigara ve Botoks İlaçları Operasyonu

Iğdır'da Kaçak Sigara ve Botoks İlaçları Operasyonu
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Iğdır'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, 692 paket kaçak sigara ve 455 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da jandama ekiplerinin düzenlediği operasyonda 692 paket kaçak sigara ve 455 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" ile "sigara kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 692 paket kaçak sigara ve 455 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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