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Iğdır'da kaçak alkol operasyonunda 216 şişe içki ve 70 paket sigara ele geçirildi

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Iğdır'da kaçak alkol operasyonunda 216 şişe içki ve 70 paket sigara ele geçirildi
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Iğdır'da KOM ekiplerinin bir adresin çatı katına düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere depolandığı değerlendirilen 216 şişe kaçak alkollü içki ve 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı, adli makamlara sevk edilecek.

Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere depolandığı değerlendirilen 216 şişe kaçak alkollü içki ve 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı saha çalışmaları kapsamında, Topçular Mahallesi'nde bulunan bir adresin çatı katında kaçak alkol depolandığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 216 şişe alkollü içki ile 70 paket sigara ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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