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Iğdır’da farklı illerden gelerek yağma, yaralama, tehdit ve hakaret suçlarına karıştılar

Iğdır’da farklı illerden gelerek yağma, yaralama, tehdit ve hakaret suçlarına karıştılar
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Iğdır’da meydana gelen yağma (gasp), kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Iğdır'da meydana gelen yağma (gasp), kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır'da meydana gelen yağma (gasp), kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan tespit ve saha çalışmaları sonucunda, farklı illerden geldikleri belirlenen T.E., S.A., A.B., S.A. ve suça sürüklenen çocuk E.M.A.'nın olayın şüphelileri olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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