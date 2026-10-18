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İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon Beyoğlu'nda yan yattı, sokak trafiğe kapatıldı

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İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon Beyoğlu'nda yan yattı, sokak trafiğe kapatıldı
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İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde yan yattı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, Nizamiye Caddesi trafiğe kapatıldı ve kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sürücünün yara almadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu sokağı trafiğe kapattı. Kamyonu olay yerinden kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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