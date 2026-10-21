İddiaya göre ABD, Körfez'deki büyükelçiliklerden personel ve aileleri tahliye edecek

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve ailelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken, ABD'nin bölgedeki büyükelçilik personelini tahliye edeceği öne sürüldü. Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı