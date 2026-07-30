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İçmeler Asparan yangını şüphelisi yakalandı

İçmeler Asparan yangını şüphelisi yakalandı
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Marmaris’te Asparan Mevkii’nde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, yangına neden olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı.

Marmaris'te Asparan Mevkii'nde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, yangına neden olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin, rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturan sigara izmariti nedeniyle yangının başladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz 2026 günü saat 00.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Asparan Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ihbarı üzerine jandarma ve ilgili ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede çalışma başlatan ekipler, ilk ihbarı yapan iki görgü tanığının ifadelerine başvurdu. Tanıklar, yangının başladığı sırada bir motosiklet sürücüsünün olay yerinden İçmeler istikametine doğru hızla uzaklaştığını söyledi.

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletin sürücüsünün H. İ.Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheli, 30 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında ikametinde polis ekiplerince yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

İlk ifadesinde olay gecesi Osmaniye Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru motosikletiyle seyir halinde olduğunu belirten H. İ.Ş., dinlenmek amacıyla Asparan Mevkii'nde durup sigara içtiğini, sigarasını söndürdüğünü düşündüğü sırada rüzgarın etkisiyle izmaritin kuru otları tutuşturduğunu gördüğünü, panikleyerek olay yerinden ayrıldığını ifade etti. H. İ.Ş., adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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