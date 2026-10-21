Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanlığı 9 il operasyonunda 123 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi. Operasyonlar Jandarma, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında, 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 İl merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 34 milyar 760 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 303 sitede yayınlandı.
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

Şehri karıştıran yasak aşk! Sonu fena bitti
Çöpte bulduğu 1915 damgalı askeri sedye Çanakkale'deki müzeye bağışlandı! 'Belki de bir şehidin kanı'

Çöpte 1915 damgalı sedye buldu! Dünyada bir benzeri İngiltere'de
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü