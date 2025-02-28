Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Daltonlar suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

İKİSİ DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Operasyona ilişkin detayları "Türk polisinden kaçamazsınız" başlığıyla paylaşan Bakan Yerlikaya, "Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede KIRMIZI BÜLTEN ile 'Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, Ülkemiz adli makamlarınca; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

ANKARA'YA GETİRİLDİLER

Sinan Memi Polonya'dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekat Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı , İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." dedi.

Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
img

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
img

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıUnreal:

Apo da böyle getirilmişti.Gerçi bunlar onun kadar yatmazlar...

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Bebek katili de böyle gelmişti. Keşke yakalayıp beslemeseydik. Dışarda bu kadar yaşayamazdı

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokkut Turizm:

Bu içişleri bakanının işi gücü show yapmak.Sokaktaki tombalacıları özel uçakla getirmek başarı değil, 5-10 tane el konulan lüks aracı taksimde polis aracı yapmak başarı değil show yapmaktır. Ben bu adamı. Faydalı olacağını memlekete düşünmüyorum.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Can :

apo nun bile salınması konuşulurken bunlar ne kadar yatarlar ?

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVertigo:

Dalton da olsan Redkit de olsan 700bin silahlı üyesi olan kolluk kuvvetleri var. Daha büyük bir örgüt görmedim ömrü hayatımda. Boş işlerle uğraşmayın.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Ne değişik adamlarız, teröriste emniyet kemeri takmış, polisin kemeri bağlı değil.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ortalığın serserisi torbacısı bana oldu ÜST DÜZET YÖNETİCİ

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUzman:

hep aynı numara :) yıllar sonra bunuda mecliste konuşturacak bir ülkücü çıkar.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Berke:

sinan meminin suç örgütü kurma uyuşturucu satma temin etme haraç bağlama öldürmeye teşebbüs ve ferhat yeşilkaya cinayeti baş şüphelisi uyuşturucu 12 yıl cezası var bunda açık cezaevi denetimli serbestlik süresini düşersen yatarı 4 yıl suç örgütü kurma ve cinayetlerle birlikte sinan memi en az mühebbetle yargılanması gerekicektir buda artık hayatının geri kalanını içerde geçireceği kesindir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Eskiden Türkiye yi kimse dinlemez suçluları Avrupa ülkelerinden alamazdık. Şimdi çekip alıyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı: İyi ki kanser olmuşum dedim

"İyi ki kanser olmuşum"
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.