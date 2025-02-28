Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Daltonlar suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İKİSİ DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Operasyona ilişkin detayları "Türk polisinden kaçamazsınız" başlığıyla paylaşan Bakan Yerlikaya, "Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede KIRMIZI BÜLTEN ile 'Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, Ülkemiz adli makamlarınca; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı." ifadelerini kullandı.

ANKARA'YA GETİRİLDİLER

Sinan Memi Polonya'dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekat Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı , İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." dedi.